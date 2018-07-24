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Yasin Öztekin, Göztepe'de

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Yasin Öztekin, Göztepe'ye transfer oldu.

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Yasin Öztekin'in yeni takımı Göztepe oldu. Yasin Öztekin'in Göztepe için sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf da sosyal medyaya düştü.

Yasin Öztekin Göztepe

31 yaşındaki Yasin Öztekin'e Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edilmişti. Yasin Öztekin bu iddianın ardından Siyah-Beyazlı ekipte oynamak isteyebileceği fakat kulübün kararının önemli olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Yasin Öztekin, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bursaspor ile de görüşen Yasin Öztekin'in son olarak Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti.


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Göztepe yasin öztekin Bursaspor Galatasaray başakşehir

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