Yasin Öztekin, Göztepe'de

Yasin Öztekin'in yeni takımı Göztepe oldu. Yasin Öztekin'in Göztepe için sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf da sosyal medyaya düştü.
31 yaşındaki Yasin Öztekin'e Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edilmişti. Yasin Öztekin bu iddianın ardından Siyah-Beyazlı ekipte oynamak isteyebileceği fakat kulübün kararının önemli olduğunu belirtmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Yasin Öztekin, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bursaspor ile de görüşen Yasin Öztekin'in son olarak Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti.
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