Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta’da yaşlı bir adama yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Doğancı Mahallesi 2414 sokakta meydana geldi. Safa Mutluer’e (70) telefonla ulaşamayan aile yakınları evine gelerek anahtarla kapıyı açtı. Mutluer’in hareketsiz yerde yattığını gören yakınları durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mutluer’in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.



