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Yaşlı adamın parasını gasp eden şahıslar yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşlı bir adamın 2 bin 500 lirasını gasp ederek çalan hırsızlar olaydan 3 saat sonra polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bzuyurt Mahallesi’nde yaşlı bir şahsı gasp ederek 2 bin 500 TL parasını gasp eden ve ardından bir evden hırsızlık yapan üç şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşlı adamın parasını gasp eden şahıslar yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşlı bir adamın 2 bin 500 lirasını gasp ederek çalan hırsızlar olaydan 3 saat sonra polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bzuyurt Mahallesi’nde yaşlı bir şahsı gasp ederek 2 bin 500 TL parasını gasp eden ve ardından bir evden hırsızlık yapan üç şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile gasp ve hırsızlık olayına karışan S.O., İ.Ü., ve M.Y.’yi 3 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşlı adamın parasını gasp eden şahıslar yakalandı

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