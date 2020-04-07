Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphelenilen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiğilli Mahallesinde yaşayan Yahya Akay (81) ve eşi Emine Akay’dan (74) haber alamayan kızları, eve kontrole geldi. Anne ve babasını hareketsiz şekilde gören kızları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yahya ve Emine Akay çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerinden şüphelenilen Akay çiftinin cansız bedenleri, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

