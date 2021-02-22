Yaşlı, engelli ve hastalara evde berber hizmeti

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, “Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellilere evde berber hizmeti sunuyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kuaförlük alanında eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler, şehir merkezinde hasta, yaşlı ve engellilerin ücretsiz kişisel bakımlarını yaparak saç tıraşı yapıyor.

Evde berber hizmeti talep eden vatandaşlar Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile iletişime geçiyor. Bu hizmeti talep eden vatandaşların evine giden kursiyerler ve eğitmenler, dezavantajlı vatandaşların tıraş olmalarını sağlıyor. Özellikle dışarıda berbere gitmekte güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşlardan oldukça talep gören hizmet, vatandaşlar tarafından da takdir görüyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinden çıkıp tıraş olmakta güçlük çektiğini belirten Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abdullah Aydın, projenin bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Hizmet almak isteyenlerin Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiğini de vurgulayan Aydın, “Amacımız dezavantajlı kişisel bakımlarının yapılarak kendileriyle ve sosyal çevreyle barışıklığını artırabilmek, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilmektir. Ayrıca bu proje ile yardımlaşma ve dayanışma gibi hasletlerimizi yeni nesillerimize aktarmaktır” dedi.



