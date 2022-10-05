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  4. Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu

Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu

05.10.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: - "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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