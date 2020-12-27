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Yaşlı itfaiyeci korona virüs mücadelesini kazanamadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.12.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci korona virüse yenik düştü.Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan ve Darıca ilçesinde çalışan 63 yaşındaki itfaiyeci Behçet Yıldırım, yaklaşık 4 gün önce rahatsızlanınca korona virüs testi yaptırdı.

Yaşlı itfaiyeci korona virüs mücadelesini kazanamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci korona virüse yenik düştü.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan ve Darıca ilçesinde çalışan 63 yaşındaki itfaiyeci Behçet Yıldırım, yaklaşık 4 gün önce rahatsızlanınca korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye rağmen durumu ağırlaşan Yıldırım, korona virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın 5 yıldır Darıca İtfaiye Grup Amirliği’nde görev yaptığı ve az bir zaman kalan emekliliğini beklediği öğrenildi.

Yaşlı itfaiyeci korona virüs mücadelesini kazanamadı

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