YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

GİRESUN HABERLERİ  | 26.06.2020 19:14 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol, yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi.

Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Giresun’un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol, yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi. Belediye başkanı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Abdigil Semtinde Eynesil Belediyesi tarafından yapılan yola çevredeki bir kadın tarafından kullanılamaz hale getirildi. Belediye işçilerinin uyarılarına rağmen elinde kazma olan kadın henüz beton dökülmüş yolu tarla kazar gibi kazmaya devam etti.Yolun önemli bir kısmana zarar veren kadın daha sonra oradan uzaklaşıp gitti.

"Yapma Ana" demelerine aldırış etmedi
O anlar ise belediye işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntüde belediye işçilerinin, "Yapma, etme anacığım yazıktır, günahtır, polisi arayacağız" denilmesine rağmen kadın betonu kazmayı sürdürdü.
Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, “Teyzemin ana yol haricinde kendine ait bir evi var. Oranın harman dediğimiz yeşil alanı ve oraya giden ana yol dururken bizden önceki belediye yönetimi tarafından betonlanmış. Ama o arada iki buçuk metreye yakın daha tespitini yapamadığımız bir alan var buranın da betonlanmasını bizden talep ettiler. Bizde dedik ki öncelikle bu bölgede ana yolumuzu betonlayalım. Ondan sonra arda kalan beton miktarına göre oraları yaparız, sizin de işinizi görürüz. Ama şu anda ana yol dururken orayı yapamayız diye kendisine ve eşine telefonla bildirdim. O arada arkadaşlarımız çalışma yaparken teyzemiz demiş ki ‘Eğer benim yolumu önce yapmazsanız bu yolu size yaptırmam’ demiş. Arkadaşlar bunu bana iletince teyzemizin şaka vari bir tehdit yaptığını sanmıştık. Gerçek manada sözünün arkasında durarak arkadaşlarımız müdahale etmemiş. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Teyzemiz adına üzüldük. Bu boyuta varacağını bilseydik yine de teyzemizi kırmak istemezdik. Biz zaten yapacağımızı söylemiştik. Çünkü orada yolu kesmiştik, belirli bir seviyeye indirmiştik yolu. Yine de teyzemizin gönlünü alacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Giresun Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Giresun Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Çınarlar Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yaylada yıldırım düşen ev yandı

Yaylada yıldırım düşen ev yandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.