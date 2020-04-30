YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yaşlı kadının maaşını çekmesine yardımcı oldular

Yaşlı kadının maaşını çekmesine yardımcı oldular

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 73 yaşındaki yaşlı kadın maaşını Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personellerinin yardımı ile çekti.Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Çiçek Güzel, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı.

Yaşlı kadının maaşını çekmesine yardımcı oldular

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 73 yaşındaki yaşlı kadın maaşını Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personellerinin yardımı ile çekti.
Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Çiçek Güzel, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı. Maaşını çekmek isteyen Güzel, dışarı çıkamayınca Kuyucak Belediyesi’nden yardım istedi. Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından, Pamukören Mahallesi’ndeki evinden alınan yaşlı kadın, banka şubesine götürüldü. İşlemleri biten yaşlı kadın, Kuyucak Belediyesi aracıyla yeniden evine teslim edildi.
Maaşını almak için yardım talep ettiğini söyleyen Güzel, “Telefon ettim. Maaşımı almaya gidemediğim için yardım etmelerini istedim. Allah razı olsun. Beni evime almaya geldiler. Bankada işim bitince de evime geri bıraktılar” diye konuştu.

Yaşlı kadının maaşını çekmesine yardımcı oldular

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.