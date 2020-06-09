YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yaşlılara nefes aldırdılar

Yaşlılara nefes aldırdılar

ERZURUM HABERLERİ  | 09.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Şehitliği, Tabyaları ve Abdurrahmangazi Türbesini ziyaret etme şansı bulan yaşlı vatandaşlar, spor tesislerini de gezdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesini, yerelde ‘Şehirler-Kültürler ve Büyüklerimiz’ sloganıyla hafta sonu anlamlı bir faaliyete imza attı.
Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, 65 yaş üstü vatandaşlara Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında unutulmaz anlar yaşattı.
Yakutiye Gençlik Merkezi, yaşlı vatandaşlara şehitlik, tabyalar ve Abdurrahmangazi Türbesine ziyaret etme imkanı sağlarken, son yıllarda şehrin adeta simgelerinden biri haline gelen Atlama Kulerini de gezme şansı sağladı.
Şehit aileleri de unutulmadı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Şehit anne ve babalarını da unutmadı. Şehit anne ve babaları çocuklarının ruhuna Fatiha okurken, oldukça duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.
İlk kez Atlama Kulelerine çıkma ve muhteşem manzarayı görme şansı elde eden 65 yaş üstü vatandaşlar, kendi izin günlerinde adete nefes aldılar.
Sosyal mefafeye riayet
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, “Bakanlığımızın Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesi var. Bizde bu projeden ilham alarak Şehirler- Kültürler Büyüklerimiz etkinliğimiz dahilinde 65 yaş üstü sokak kısıtlaması olan büyüklerimize kendi izin günlerinde bir jest yaptık” dedi.
Yaşlı vatandaşlara, sosyal mesafe ve covid19 kuralları çerçevesinde şehrin tarihi kültürel ve sportif yerlerinde gezdirdiklerini belirten Altunok, “65 Yaş üstü vatandaşlarımızla atlama kulelerinde Erzurum Türküleri ve manzarası eşliğinde çay içtik sohbet ettik. Monotonluktan bir nebzede olsa onları uzak tuttuk ve onların hayır dualarını aldık. Bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise, gençlik liderlerini bu anlamlı etkinlikten ötürü kutlarken, Koronavirüs sürecinde siperli maske üretimi ile sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına ve bur çok meslek örgütüne destekte bulunduklarını belirtti.
Yılmaz, “Şimdi de gençlik liderlerimiz örnek bir çalışmaya imza atarak yaşlı vatandaşlarımıza kendi izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattılar. Gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:39
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:49
Yatsı
21:35

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi için imzalar atıldı

Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi için imzalar atıldı

Tekman’da Barış Coşkusu

Tekman’da Barış Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.