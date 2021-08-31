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Yasmin Erbil’i Eda Ece sahiplendi: O bana emanet

31.08.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisiyle anlaşan Yasmin Erbil, setten ilk paylaşımını yaptı. Yasak Elma dizisinde Yıldız’ı canlandıran Eda Ece ile poz veren Yasmin Erbil, o anı Instagram hesabından paylaştı. Yasmin Erbil’in fotoğrafını kendi hesabından “O bana emanet” notuyla paylaşan Eda Ece, paylaşıma Yasmin Erbil’in ablası Sezin Erbil’i de etiketledi.

Yasmin Erbil’i Eda Ece sahiplendi: O bana emanet

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin ise ayrıldığı Yasak Elma, sete çıktı. Dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ederken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

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  1. sezonda senaryonun ne yönde değişeceği merak edilirken, Eda Ece sosyal medya hesabından sezon çekimlerine dair eğlenceli anları paylaştı.

Ece'nin paylaşım yaptığı isimlerden biri ise diziye yeni katılan Yasmin Erbil oldu.

"BANA EMANET SEZİN"

Eda Ece yaptığı yaz tatilinin ardından, yeni sezon çekimleri için İstanbul'a döndü.

Bu yaz Amerika'ya giden ve tatilin keyfini süren Eda, sosyal medya hesabından yeni sezon çekimlerine dair kareleri yayınladı.

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Ece, diziye yeni katılan ve dizide "Çağatay" karakterine hayat veren Berk Oktay'ın sevgilisini oynayacağı konuşulan Yasmin Erbil ile olan karesini, "Bana emanet Sezin" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Yasmin Erbil
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