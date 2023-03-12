Yasmin Erbil yazı özledi! Sarı bikinisiyle pozunu paylaştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyan ve aşk pozlarıyla da gündeme gelen genç oyuncu yazı özledi.

Sosyal medyada her anını paylaşan Yasmin Erbil son olarak sarı bikinisiyle olan halini paylaşarak "Yaz geri gel" dedi.



Mehmet Ali Erbil'in kızına beğeni yağdı.

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



