MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil yazı özledi! Sarı bikinisiyle pozunu paylaştı

Yasmin Erbil yazı özledi! Sarı bikinisiyle pozunu paylaştı

12.03.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in iddialı pozlarıyla adından söz ettiren kızı Yasmin Erbil yaz özlemini takipçileriyle de paylaştı. Sarı bikinili hallerini paylaşan genç isim sosyal medyada beğeni topladı.

Yasmin Erbil yazı özledi! Sarı bikinisiyle pozunu paylaştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyan ve aşk pozlarıyla da gündeme gelen genç oyuncu yazı özledi.

lk

Sosyal medyada her anını paylaşan Yasmin Erbil son olarak sarı bikinisiyle olan halini paylaşarak "Yaz geri gel" dedi.

Ekran Alıntısı
Mehmet Ali Erbil'in kızına beğeni yağdı.

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepkiler sonrası RTÜK'ten flaş kararTepkiler sonrası RTÜK'ten flaş karar
İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kestiİtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti
Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı! Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil gününde

En Çok Okunan Haberler

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti

'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.