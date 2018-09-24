Yassine Benzia 'unutulmaz' olmak istiyor

Sarı-Lacivertliler’in bu akşam çok şeyler beklediği isimlerin başında, sezon başında Fransız ekibi Lille’den kiralık olarak alınan Yassine Benzia gelecek. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Süper Lig’deki Konyaspor deplasmanında çıkan ve Elif Elmas’ın 3 puanı getiren golünde asisti yapan Benzia, daha sonra ikinci maçında Dinamo Zagreb karşısına çıkmıştı.

Fenerbahçe taraftarının karşısında ilk kez Beşiktaş maçıyla birlikte çıkacak olan Benzia, teknik direktör Cocu’nun hücumdaki başrol oyuncusu olacak. 10 numara pozisyonunda forvet Slimani’nin hemen arkasında oynayacak olan 24 yaşındaki futbolcu, atakları yönlendirecek isim rolünü üstlenecek.

Derbiye ekstra idmanlarla hazırlanan Cezayirli futbolcunun, Kadıköy’de unutulmaz bir performans göstermek konusundaki oldukça kararlı olduğu konuşuluyor.

(FANATİK)

