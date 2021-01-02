Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı

Yaşamını 3 yıl önce Oğulcan Keskin ile birleştiren ve 2 çocuk sahibi olan Keskin, geçen şubat ayında MS hastalığına bağlı atak geçirdi. Ayakları ve ellerinde his kaybı oluşan Keskin, yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

- "Hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı"

İlhan Keskin, evinde AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hayli zor günler yaşadığını söyledi.

Yatağa bağımlı kalmanın çok acı olduğunu anlatan Keskin, "Çocuklarım yanıma geliyordu ayağa kalkamıyordum, kollarım tutmadığı için sevemiyordum. Bu beni çok üzüyordu. Artık benim için her şeyin bittiğini düşünüyordum. Konuşmam bile bozulmuştu. Söylediğim kelimeler anlaşılmıyordu. O günlerde hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı. Yeniden sağlığıma kavuşmak için hep dua ettim." dedi.

Tedavi süresince hiç umudunu kaybetmediğini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte doktorumun girişimiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından ücretsiz ilaçlar getirildi. Bu ilaç bana iğne şeklinde uygulandı. Onun dışında ayak ve ellerimdeki kasların güçlenmesi için fizik tedavi almaya başladım. İlk adım attığım anı hala unutamıyorum. 3 ay gibi kısa sürede ayağa kalktım, çocuklarımı yine eskisi gibi kucaklayarak sevmeye başladım. Benim sağlığıma kavuşmamda doktorumun ve Sağlık Bakanlığının çok büyük katkısı var. Onlara çok teşekkür ederim. MS hastalarının yaşadıkları ataklar karşısında morallerini bozmamalarını öneriyorum."