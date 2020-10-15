Yatağan Belediye Başkanı karantinaya alındı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde düzenlenen esnaf toplantısına katılan bir esnafın karantinadan çıkıp toplantıya gelmesi sonrası Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu ile birlikte yaklaşık 40 kişi karantinaya alındı.

Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu tarafından talep edilen esnaf toplantısına karantinada olan bir esnaf da katıldı. Testi pozitif çıkan esnafın ardından toplantıya katılan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu, zabıta, Belediye Basın birimi çalışanları ve esnaflar fotoğraflardan tek tek tespit edilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan Mesut G., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Yapılan covid-19 test sonucumun, maalesef pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Son bir hafta içinde benimle temasta bulunan herkesin teyakkuz içinde olmasında fayda var. Bu bir durum ve herkesin içine düşebileceği, inisiyatif bile kullandırtmayan bir durum, buna katlanmak ve önlem almak dışında, şu an yapabileceğimiz hiç bir şey yok. Umarım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Dualarınızı eksik etmeyin. Benden dolayı mağdur olan ya da olabilecek herkesten affımı rica ediyorum” dedi.

