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Yatağan’a ‘Polis amca’ kütüphanesi

MUĞLA HABERLERİ  | 15.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinanbey İlkokulu Müdürlüğü’nün koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulacak olan çocuk kütüphanesinde hikaye ve masal kitapları başta olmak üzere birbirinden farklı kitaplar yer alacak.Sinanbey İlkokulu’nda teşhir edilecek olan kütüphane ile ‘Polis dostunuz, arkadaşınızdır’ fikri benimsetilerek, mevcut olan polis sevgisinin daha da arttırılması hedefleniyor.

Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinanbey İlkokulu Müdürlüğü’nün koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulacak olan çocuk kütüphanesinde hikaye ve masal kitapları başta olmak üzere birbirinden farklı kitaplar yer alacak.
Sinanbey İlkokulu’nda teşhir edilecek olan kütüphane ile ‘Polis dostunuz, arkadaşınızdır’ fikri benimsetilerek, mevcut olan polis sevgisinin daha da arttırılması hedefleniyor. Kurulacak olan ‘Polis Amca’ isimli çocuk kütüphanesinden ilkokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğrenci velilerinin de yararlanması bekleniyor. Ayrıca kitapların ödünç olarak verilmesi esnasında ve geri getirildiği esnada yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan yeni nesil anti-mikrobiyal bir çözelti ile de dezenfekte edileceği açıklandı.
Oluşturulacak ‘Polis amca’ kütüphanesine vatandaşlar tarafından kullanılmış kitaplarını kütüphaneye bağış yapabilecekleri de açıklandı.

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