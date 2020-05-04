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Yavru kediler ve annelerini zabıta kavuşturdu

BURSA HABERLERİ  | 04.05.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 günlük sokağa çıkma yasağında bir işyerinde mahsur kalan yavru kedileri, zabıta ekipleri 3 buçuk saat süren operasyon sonrasında kurtarıp anneleriyle kavuşturdu.Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, kapalı bir işyerinden kedi sesleri duymaları üzerine zabıtaya haber verdi.

Yavru kediler ve annelerini zabıta kavuşturdu

Bursa’da 3 günlük sokağa çıkma yasağında bir işyerinde mahsur kalan yavru kedileri, zabıta ekipleri 3 buçuk saat süren operasyon sonrasında kurtarıp anneleriyle kavuşturdu.
Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, kapalı bir işyerinden kedi sesleri duymaları üzerine zabıtaya haber verdi. İhbar üzerine söz konusu adrese giden Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı kapalı olan işyerinde 3 yavru kedi bulunduğunu tespit etti. Yavru kedilerin 3 gündür kapalı işyerinde mahsur kaldıkları öğrenilirken, dışarıda kalan anne kedinin işyeri kapısında yavrularını beklemesi yürekleri burktu. İşyeri sahibine ulaşarak dükkanı açmayı başaran zabıta ekipleri, yavru kedileri anneleriyle buluşturdu. Zabıta ekipleri, tarafından mama ve süt verilen kedilerin sevinçleri mahalle sakinlerini de mutlu etti.

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