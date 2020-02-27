YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Yavru köpekler tüfekle öldürüldü

Yavru köpekler tüfekle öldürüldü

NİĞDE HABERLERİ  | 27.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Niğde’de Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki araziye koyunlarını otlatmaya giden bir şahsın köpekleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.Olay, Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki arazide meydana geldi.

Niğde’de Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki araziye koyunlarını otlatmaya giden bir şahsın köpekleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki arazide meydana geldi. 14 yaşındaki Halil İbrahim Erdiç, amcası Yılmaz Erdiç’e ait koyunları, iki kasaba arasında bulunan bir arazide otlatmaya götürdü. Halil İbrahim Erdiç’in koyunları otlattığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tüfekle iddiaya göre köpekleri hedef alarak ateş etti. 2 yavru köpek açılan ateş sonucu feci şekilde can verdi, 1 yavru köpek başından yaralandı. Silah sesiyle ürken koyunlardan bazıları ise sürüden kaçtı. Yaşanan olay sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Koyunlarının bir kısmının kayıp olduğunu 2 yavru köpeğinin öldüğünü, 1 köpeğinin yaralandığını söyleyen Yılmaz Erdiç, yaşanan olay sonrası 14 yaşındaki yeğeninin psikolojisinin bozulduğunu da belirtti.
Köpeklerini ve sürüsünü hedef alan şahsın yakalanmasını isteyen Erdiç, yaralı köpeğinin de Kayseri’de tedavi altına alındığını söyledi. Güvenlik güçleri eşkalini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Niğde Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:59
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Niğde Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Alı Önder Eczanesi
Merkez
Gülsen Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Sıhhat Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Özgecan Aslan’ı Andı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Özgecan Aslan’ı Andı

Kınalı Kuzular ’Peygamber Ocağına’ uğurlandı

Kınalı Kuzular ’Peygamber Ocağına’ uğurlandı

Niğde’de CHP İl Başkanı yeniden Erhan Adem oldu

Niğde’de CHP İl Başkanı yeniden Erhan Adem oldu

Polis Teşkilatı 173. Yılını Kutluyor

Polis Teşkilatı 173. Yılını Kutluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.