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  4. Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde annelerinin yanından alınarak sokakta kendi başlarına terk edilen yavru köpekler, kar yağmasıyla birlikte soğukta yaşam mücadelesi veriyor. Araçların altına girip egzoz dumanıyla ısınmaya çalışan yavru köpeklerin durumu görenlerin yüreğini burktu.

Belde sakinlerinin iddiasına göre, kim veya kimler olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından birkaç gün önce muayyen saatlerde köylerden toplandığı tahmin edilen yavru köpekler Çağlayan merkeze bırakılarak terk edildi. Anneleri olmadan başıboş sokaklarda dolaşan yavru köpekler vatandaşların dikkatini çekti. Dün kar yağmasıyla birlikte yavru köpekler soğuktan donarak telef olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Soğuk havada üşüyen yavru köpeklerin zaman zaman park halindeki araçların altına girip motor sıcaklığı ve egzoz dumanıyla ısınmaya çalıştıkları gözlendi.

Yavru köpeklerin haline üzüldüklerini ve mümkün oldukça yiyecek ve ısınmaları için yardımda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, “Çağlayan beldesinde sokak hayvanları için herhangi barınak yok. Erzincan Belediyesine ait bir barınak var. Gelip götürürlerse buradan iyi olur. Yoksa bu hayvanlar soğukta telef olacak. Kim oldukları bilinmiyor. Zaman zaman çuvallarla getirip böyle köpekleri terk ediyorlar.” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yavru köpekler erzincan

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