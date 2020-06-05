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Yavuz; “Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır”

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.Metin Yavuz, mesajında; “Tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahip olan çevreyi korumak, sürdürülebilir kalkınmayı geçekleştirmek ve insanlığı çevre konusunda politikalar geliştirmeye sevk etmek amacıyla, 5 Haziran tarihi her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır.

Yavuz; “Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Metin Yavuz, mesajında; “Tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahip olan çevreyi korumak, sürdürülebilir kalkınmayı geçekleştirmek ve insanlığı çevre konusunda politikalar geliştirmeye sevk etmek amacıyla, 5 Haziran tarihi her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. İsveç’in başkenti Stockholm’de Birleşmiş Milletler tarafından 133 ülkenin katılımı ile düzenlenen konferansta ilan edilen Dünya Çevre Günü; tüm dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla evrensel bir bilinçlendirme günü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü”, çevre ve değerlerini hatırlatılmasıyla da tüm insanlığı yakından ilgilendirmektedir. Zira dünyamız, özellikle son yüzyılda hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, çarpık teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi sebeplerle büyük zarar görmüş, buna bağlı olarak da küresel ısınma, iklim değişimleri, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Bu nedenle, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için gösterilen çabanın amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Hedefimiz ülkemizi ve ilimizi yaşanabilir çevre anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta ise insanoğlunun var olduğu sürece, yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti bulunmaktadır.
Du¨nya C¸evre Gu¨nu¨’nu¨n çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha Yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyor, esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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