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Yavuz Mahallesi gençlerine çok amaçlı spor sahası müjdesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, şehri spor tesisleri ile donatma projesini hız kesmeden sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, şehri spor tesisleri ile donatma projesini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Yüksel, Yavuz Mahallesi İnönü Ortaokulu (Eski Namık Kemal Caddesi) bahçesinde yapılacak olan çok amaçlı spor sahası çalışmalarını yerinde planladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklama ile Yavuz Mahallesi’ne çocuk oyun parkı ile çok amaçlı spor sahası kazandırmak üzere çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Çocuk Parkı, Perşembe Pazarı’nın bulunduğu alana yapılacak olan modern kapalı pazar yerine entegre şekilde yapılacak. Çok amaçlı spor sahası ise İnönü Ortaokulu bahçesindeki spor salonunun yanında inşa edilecek.
Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdürü Gülcan Erol ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ile birlikte yer tespiti yapan Başkan Yüksel, bölgede yürütülecek çalışmaları yerinde planladı. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje, kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

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