YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Yavuzeli’nde korona virüs covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.Yavuzeli merkezinde önceden belirlenen 1 Cami ve Mezarlık avlusunda vatandaşlar, sosyal mesafeye kuralına uyarak ibadetlerini yaptı.

Yavuzeli’nde korona virüs covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.
Yavuzeli merkezinde önceden belirlenen 1 Cami ve Mezarlık avlusunda vatandaşlar, sosyal mesafeye kuralına uyarak ibadetlerini yaptı. İlçe merkezinde bulunan Merkez Cami ve Mezarlık avlularını dolduran vatandaşlar cuma namazını kıldı. Yavuzeli ilçe emniyet amirliğine bağlı polis ve müftülük personeli maske ve namaz kılmak için seccade kontrolünün ardından namaza alındı. İlçe vatandaşlarının, açık havada kılınan Cuma Namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:54
Yatsı
21:30

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Asay Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Koronadan sonra kawasaki paniği

Koronadan sonra kawasaki paniği

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.