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Yavuzelili tekvandocular mili takıma seçildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki genç tekvandocular, başarılı performansları ve aldıkları madalyalar ile dikkat çekerken, milli takıma seçilmenin de sevincini yaşıyor.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki genç tekvandocular, başarılı performansları ve aldıkları madalyalar ile dikkat çekerken, milli takıma seçilmenin de sevincini yaşıyor. Genç sporcular, 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Turkish Open Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı terletecek.
Yavuzeli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Spor Kulübü Derneği’nin genç tekvandocuları, başarılı performansları sonucu kazandıkları madalyalarla milli takım forması giymeye hak kazandı. Kısıtlı imkanlarla ve okuldan arta kalan zamanlarla çalışarak tekvando sporuna gönül veren genç sporculardan Serdar Güzel ve Rümeysa Çelik, antrenörleri Erdal Aldemir yönetiminde ortaya koydukları performansla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli takıma seçilen iki Yavuzelili sporcu, 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Turkish Open Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı terletecek.
Milli takıma seçildikleri için mutlu olduğunu dile getiren 17 yaşındaki Serdar Güzel, “Tekvando sporuyla uğraşıyorum. Antrenmanlarımızı da Yavuzeli Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapıyoruz. Haftanın her günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamız Erdal Aldemir öncülüğünde katıldığımız organizasyonları genellikle birincilikle bitiriyoruz. Bu kapsamda çok sayıda Gaziantep derecemiz var. Ayrıca Türkiye ikinciliğim ve okullararası Türkiye üçüncülüğüm var. Son olarak katıldığım Türkiye Şampiyonası’nda ilk sekizde yer alarak milli takıma seçilme hakkı elde ettim. Milli takımda da Yavuzeli’ni, Gaziantep’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.
Toplamda 5 Gaziantep şampiyonluğu, 2 Analig bölge şampiyonluğu, 1 ortaokullar yarı final şampiyonası ikinciliği, Türkiye şampiyonası derece maçı bulunan ve milli takıma seçilen bir diğer sporcu 13 yaşındaki Rümeysa Çelik ise, “Tekvando sporunu çok severek yapıyorum. Bu sporda Yavuzeli’ni, Gaziantep’i ve ülkemizi milli takım forması ile temsil edeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Genç tekvandocuların bu spor ile tanışmasını sağlayan Antrenör Erdal Aldemir de, “Sekiz yıldır Yavuzeli ilçesinde tekvando antrenörlüğü yapıyorum. Burada çocuklarımızla beraber haftanın 6 günü tekvando antrenmanları yapıyoruz. Bunun neticesinde de Allah emeklerimizin karşılığını veriyor. Kendim daha önce defalarca milli takım formasını giymenin gururunu yaşadım ama bu sefer bu heyecanı ve gururu sporcularımla beraber yaşıyorum. İki tane sporcum milli takıma davet edildi. Kendileri ilçemizin tekvando sporundaki ilk milli sporcuları. Ben milli takıma seçilen ve seçilmeyen tüm sporcularımla gurur duyuyorum. Bu başarı Yavuzeli’nin, bu başarı Gaziantep’in ve ülkemizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

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