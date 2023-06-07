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Yaya geçidinin ‘Sadık’ bekçisi köpek, karşıya geçen insanlara yardım ediyor

07.06.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yaya geçidinde bekleyerek insanları karşı tarafa geçiren köpek adeta güvenliği sağlıyor.

Vatandaşların ‘Sadık’ adını verdiği köpek, sadece yaya geçidini kullananlara yardım ediyor.
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce bir işyerinin önüne gelen köpek, o günden bu yana yaya geçidini kullanan insanlara yardım ediyor. Vatandaşların ‘Sadık’ adını verdiği, trafik dedektifi gibi, yaya geçidini kullanan insanlara yardım ediyor. Gün içerisinde alışkanlık haline getirdiği işlemi sürekli olarak devam ettiren köpek, günlük yaklaşık 200 kişiyi karşıya geçiriyor, karşıdaki insanları da alıp geri getiriyor. Vatandaşlar, insanlara yakın geçen araçlara havlayan köpeğin bu davranışını ilk başlarda tesadüf zannettiklerini belirterek, şimdi ise alıştıklarını söylüyorlar.

“ÇOK DEĞİŞİK BİR HAYVAN, TEK AMACI İNSANLARI KARŞIYA GEÇİRMEK”

Tuncay Akdemir isimli vatandaş, 10-15 gündür Sadık isimli köpeğin davranışlarını fark ettiğini belirterek, “Mükemmel bir hayvan. İnsanları buradan karşıya geçiriyor ve sonrasında oradan geleni bu tarafa geçiriyor. Çok değişik bir hayvan. Yolda tek kalan araçlara havlıyor ve durmadıkları için sinirleniyor. Tek görevi insanları karşıdan kaşıya geçirmek, gönüllü trafik polisi gibi” dedi.

“TRAFİKTE İNSANLARIN YAPAMADIĞINI KÖPEK YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Emre Karakış isimli vatandaş ise köpeği ilk fark ettiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere saldıracağını düşündüğünü söyledi. Sonrasında köpeğin insanları karşıya geçirdiğini fark ettiklerini ifade eden Karakış, “Bekliyor ve insanları karşıdan karşıya geçiriyor. Burada araçların durmasına bile neden olabiliyor. İnsanları koruyor, insanlar artık alıştılar. Trafikte insanların yapamadıkları hayvan burada yapmaya çalışıyor. Bir de diğer taraflarda insanların geçişlerine izin vermiyor, sadece yaya geçidini kullanıyor” şeklinde konuştu.

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