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Yayalar Spor Kompleksi yakında hizmete giriyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Pendik 5.

Pendik 5. spor kompleksine kavuşmaya hazırlanıyor. Şehrin birçok yerine spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandıran Pendik Belediyesi, Yayalar Spor Kompleksi`ni tamamlamak üzere. Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesinin spora yatırımları devam ediyor. Şehrin birçok yerine spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandıran Pendik Belediyesi, Yayalar Spor Kompleksi`ni tamamlamak üzere. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde yükselen spor kompleksi yakında hizmete girecek. Tesis toplam 2 bin 326 metrekare alana sahip olacak. Zemin katında fitness salonu ve üst katında ise basketbol salonu yer alacak. Hali hazırda Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Yeşilbağlar Spor Kompleksi ve Dolayoba Spor Kompleksiyle birlikte açık ve kapalı birçok spor alanı şehirde hizmet veriyor. Yayalar Spor Kompleksi, Pendik Belediyesinin 5. spor kompleksi olacak.

Pendik, birçok ilçenin sahip olmadığı imkanlara sahip
Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok yere spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi bu tesislerimizde yetiştireceğiz. Bu potansiyelin farkındayız. Güllübağlar ve Kavakpınar Spor Kompleksleri`ni de tamamlamak üzereyiz. Kaynarca Spor Kompleksi de hızla yükseliyor. Pendik, spor tesisi yönünden birçok ilçenin sahip olmadığı imkanlara sahip. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz” dedi.

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