Yayaya çarpan otomobil sürücüsü 141 promil alkollü çıktı

Kaza 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. T.C.A idaresindeki 78 AAZ 435 plakalı otomobil 1003 Nolu Cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün yapılan kontrollerde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

