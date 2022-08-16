YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

16.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

Samsun'da E.G'ye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından olay yerindeki kırık far parçalarından yola çıkılarak yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Ağustos'ta Ankara-Samsun kara yolunda akşam Erol Gültekin (55) isimli şahsın aracın çarpması sonucu ölü olarak bulunduğu ihbarını aldı.

Gültekin'e çarparak ölümüne neden olan sonra da olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinde araca ait kırık cam parçaları tespit etti.

Ekipler, oto yedek parçası satan esnaflarla yaptıkları görüşmeler sonucunda cam kırıklarının yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarının far tertibatına ait olabileceği bilgisine ulaştı. Gülteken'in otopsi bulguları ve hayatını kaybetmesine neden olan çarpma açıları da incelendiğinde maktulün ölümüne neden olan aracın kamyon veya tır olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kaza yerine yakın bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri şüpheli araçların listesini çıkararak yaptıkları araştırma sonucunda sürücü S.S'nin (64) eşgaline ulaştı. Kent genelindeki MOBESE kameralarını da inceleyen ekipler plakasını tespit ettikleri aracı 16 Ağustos'ta Ordu'dan Samsun'a giriş yaptığı sırada durdurdu. Sürücü S.S. gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladıSamsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Samsun JASAT

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:38
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.