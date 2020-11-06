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Yaylada kaybolan çobanı 40 kişilik ekip buldu

ISPARTA HABERLERİ  | 06.11.2020 20:38 | Son Güncelleme

Isparta’nın Aksu ilçesindeki yaylada kaybolan çoban, jandarma ve AFAD’dan oluşan 40 kişilik ekip tarafından 1 gün sonra bulundu.Isparta’nın Aksu ilçesi Karağı köyü çayır yaylasında çobanlık yapan B.Y.

Yaylada kaybolan çobanı 40 kişilik ekip buldu

Isparta’nın Aksu ilçesindeki yaylada kaybolan çoban, jandarma ve AFAD’dan oluşan 40 kişilik ekip tarafından 1 gün sonra bulundu.
Isparta’nın Aksu ilçesi Karağı köyü çayır yaylasında çobanlık yapan B.Y. isimli şahıs yoğun sis nedeniyle 5 Kasım günü saat 20.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine il jandarma komutanlığı tarafından kayıp çobanın bulunması için jandarma asayiş, jandarma arama kurtarma ve AFAD’dan oluşan 40 kişilik bir ekip kuruldu. Kaybolan çoban yapılan aramalar sonucunda saat 16.50 sıralarında sağlık durumu iyi olarak arazide bulundu.

Yaylada kaybolan çobanı 40 kişilik ekip buldu

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