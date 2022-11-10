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Yaylada patates hasadı sona erdi

10.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Korkuteli’nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 5 yıl önce başlatılan ve Osmankalfalar Mahallesinde ekimi yapılan patates hasadı sona erdi.

Yaylada patates hasadı sona erdi

Korkuteli ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan sebzenin ve meyvenin alternatif olarak ekilen Patates hasatı tamamlandı.

Osmankalfalar mahallesinde patates üreticiliği yapan Derya Gürler, “Şehzade Korkut diyarı Osmankalfalar Mahallesinde patates hasadını tamamladık. Yayla toprağının verimli olmasıyla güzel bir ürün elde ettik. 1 dönüm tarlada 4-5 ton arası verim aldık. Marketlerde 10-12 TL arasında satılıyor. Çiftçi maliyetin altında sattığı halde pazarda fiyatların düştüğünü görmüyoruz" dedi.

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