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Yaz aylarında cilt bakımına dikkat edilmeli

10.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan: - "Gün boyu maruz kalınan kirli hava, ter ve gözeneklerde biriken yağ salgısının uzaklaştırılması için cilt uygun bir temizleyici ile temizlenmeli"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Yaz mevsimi, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor ve açık havada daha fazla vakit geçiriyoruz. Doğal olarak da cildimiz çevresel faktörlere daha fazla maruz kalıyor. Bu nedenle cilt bakımı yaz aylarında, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Utkan, ısı, yağ, kir ve bakterinin ciltte birikerek açık gözeneklere sebep olduğunu belirterek, yaz aylarında yüksek sıcaklık, güneşin zararlı ışınları, deniz ve havuzun etkisiyle cildin her zamankinden daha fazla tehdit altında kaldığını aktardı.

Utkan, nemin yağlı cildi daha yağlı hale getirdiğini ve kuru cildin daha pürüzlü ve pul pul olduğunu bildirdi.

- "Yaz mevsiminde cildinizi korumak için ağır makyajdan kaçının"

Sıcak ve güneşin etkisiyle yazın cildin su ihtiyacı arttığını ve bu sebeple bol sıvı tüketmek gerektiğini belirten Utkan, şunları kaydetti:

"Yaz mevsimi, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor ve açık havada daha fazla vakit geçiriyoruz. Doğal olarak da cildimiz çevresel faktörlere daha fazla maruz kalıyor. Bu nedenle cilt bakımı yaz aylarında her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Gün boyu maruz kalınan kirli hava, ter ve gözeneklerde biriken yağ salgısının uzaklaştırılması için cilt uygun bir temizleyici ile temizlenmeli. Ayrıca, yağlı ciltlerin haftada birkaç kez peeling uygulaması fayda sağlar. Yıkama esnasında cildin kurumasına yol açmamak için sıcak su yerine ılık veya soğuk su tercih edilmeli. Duş süresi kısa tutulmalı ve sonrasında cilt tipine uygun bir nemlendirici mutlaka kullanılmalı. Yüz bölgesine cildin nem kapasitesini arttıran tercihen hyaluronik asitli bir nemlendirici tercih edilmeli. Bunun dışında çevresel faktörlerin neden olduğu olumsuz etkileri minumuma indirmek için antioksidan etkili C vitamini serumları özellikle sabahları kullanmak, leke oluşumunu azaltma ve cilde parlaklık kazandırma açısından faydalı. Yine bu mevsimde ağır makyajdan kaçınılmalı ve hafif dokulu makyaj ürünleri tercih edilmeli."

- "Fazla güneşe maruz kalma deride yaşlanmaya sebep oluyor"

Güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika öncesinde cilt tipine uygun bir güneş koruyucu mutlaka kullanılması ve gerekirse 3-4 saatte bir tekrarlanması gerektiğini vurgulayan Utkan, "Genel vücut sağlığımız için güneş ışınlarına tabii ki çok ihtiyacımız var. Özellikle D vitamini sentezi için herkesin öğleyin 12.00-14.00 saatleri arasında haftanın en az 3-4 günü 10-15 dakika süreyle güneşlenmesi yeterli. Ama fazlası güneşin olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına neden olmakta. Güneş, deri yaşlanmasının bir numaralı nedeni ve leke oluşumuna yol açmakta. Yine fazla maruziyet, yıllar içinde deri kanseri riskini kat kat arttırmakta. Cilt sağlığı için sağlıklı beslenmek yaz aylarında daha önem kazanmakta. Antioksidanlardan zengin koyu renkli meyveler, yeşil yapraklı sebzeleri bolca tüketebiliriz. Ayrıca, hekim kontrolünde olmak şartıyla E, A, C, B vitaminleri ağızdan destek olarak alınabilir. Alkol tüketimi, çay ve kahve kullanımı bu dönemde azaltılmalı, onun yerine maden suyu, bitki çayları ve en başta su tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

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