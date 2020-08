Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Yaz Dönemi Kursları, Korona virüs nedeniyle kısıtlı kontenjanda ve virüs önlemleri çerçevesinde açılıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Yaz Dönemi Kursları kapsamında işaret dili, diksiyon, yazarlık, diksiyon, İngilizce Speaking B1, yoga, dans çalışması ve beden eğitimi kursları gençler ile buluşacak. Pandemi süreci dolayısıyla kursların planlaması, virüsle mücadele kurallarına göre belirlendi. Kurs kontenjanları da derslik ve salonların fiziki yapısına göre belirlendi. Ayrıca ortak eşya kullanımı veya temas içeren kurslar da bu dönemde açılmayacak.

Kayıtlar, 17-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olacak ve her öğrenci tek bir kursa kayıt olabilecek. Dönem sonunda kursiyerlere katılım belgesi takdim edilecek.