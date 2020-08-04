YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Yaz Dönemi Kursları, Korona virüs nedeniyle kısıtlı kontenjanda ve virüs önlemleri çerçevesinde açılıyor.Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Yaz Dönemi Kursları, Korona virüs nedeniyle kısıtlı kontenjanda ve virüs önlemleri çerçevesinde açılıyor.
Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Yaz Dönemi Kursları kapsamında işaret dili, diksiyon, yazarlık, diksiyon, İngilizce Speaking B1, yoga, dans çalışması ve beden eğitimi kursları gençler ile buluşacak. Pandemi süreci dolayısıyla kursların planlaması, virüsle mücadele kurallarına göre belirlendi. Kurs kontenjanları da derslik ve salonların fiziki yapısına göre belirlendi. Ayrıca ortak eşya kullanımı veya temas içeren kurslar da bu dönemde açılmayacak.
Kayıtlar, 17-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olacak ve her öğrenci tek bir kursa kayıt olabilecek. Dönem sonunda kursiyerlere katılım belgesi takdim edilecek.

Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:48

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Alper Eczanesi
Tepebasi
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Günay Eczanesi
Odunpazari
Güven Eczanesi
Tepebasi
Millet Eczanesi
Odunpazari
Odunpazarı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.