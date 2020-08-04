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Yaz ishallerine karşı bol bol su için

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Yaz ishallerine karşı bol bol su için

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl; havaların ısınmasıyla birlikte yaz enfeksiyonlarına, özellikle yaz ishallerine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek; "Yaz ishali gelişen çocukta su kaybı yaşanır ve sıcak havaların da etkisiyle artan su kaybı daha da artabilir. Çocuğun yaşına uygun olarak ishale yönelik diyet uygulamaları da hastaneye başvuru oranlarını azaltır. Bu süreçte ailelerin mutlaka hekimle irtibat halinde olmaları gerekir” dedi.
Yaz mevsiminde en sık görülen hastalığın, yaz ishalleri olduğunu söyleyen Dr. Serap Ceran Çağrıl ailelere yönelik şu uyarıda bulundu; “Yaz ishalleri özellikle seyahat ve dışarı çıkma, bahçede oynama ile birlikte kendisini göstermeye başladı. Aşırı kusma, gün içinde 5 ten fazla sayıda ishal, kanlı sümüklü ishal ve halsizlik durumlarında, çocuğun beslenmesi sekteye uğradığında ailelerin hemen bir çocuk hekimine ya da acil servise başvurmalarında fayda var.”
Covid-19 ile ilgili alınan tüm önlemler diğer enfeksiyonlara karşı korunmayı ciddi oranda artırdığını belirten Dr. Serap Ceran Çağrıl; “Covid-19’un bize bir anlamda faydası şu; hijyen önlemlerine daha fazla dikkat ettiğimiz için toplumsal olarak hem çocuklarda, hem büyüklerde enfeksiyon hastalıklarını bu aylarda daha az görmeye başladık. Normalde Temmuz ayı itibari ile yaz ayı enfeksiyonlarının hastaneye çok daha sık başvurulacak şekilde artmasına rağmen bu sene, yaz hastalıklarının bu kadar yoğun yaşanmadığını gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ebeveynlere önerilerde de bulunan Dr. Serap Ceran Çağrıl; annelerin çocuklarını takip etmelerini belirterek şunları söyledi;
"İshal, kişilerin elden ele temasıyla ve enfekte veya iyi yıkanmamış gıdaların yenmesi ile bulaşır. Kişisel temizliğe dikkat edilmesi özellikle çocukların tuvalet sonrası el temizliklerine dikkat etmeleri bağırsak enfeksiyonlarını önler. Ishal; ateş, kanlı dışkılama, halsizlik kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle de kendini gösterebilir. Bunu önlemek adına hijyene çok dikkat edilmeli. Ayrıca bazı ishal mikropları örneğin rotavirus gibi ağır ishal yapabilen enfeksiyonlarından çocukları aşı ile korumak mümkündür”
Bu dönemde hekim ile iletişim halinde olmanın önemine değinen Dr. Çağrıl; "Yaz hastalıklarının bir kısmını da döküntülü hastalıklar oluşturur ve de çok rastladığımız enfeksiyon hastalıklarından bir gruptur. Döküntülü hastalıklar da çok çeşitli olmakla birlikte, özellikle yazın beşinci hastalık, altıncı hastalık, el ayak ağız hastalığı gibi birtakım döküntülü hastalıkların sıklığı artıyor. Bunların çoğu viral enfeksiyon dediğimiz antibiyotik gerektirmeyen enfeksiyonlardır. Hastaların ateş ile birlikte vücudun herhangi bir yerinde aniden çıkan genellikle kırmızı renkli olan döküntülerde mutlaka takip eden hekimine başvurmaları çok önemli, ilaç ihtiyacını minimumda tutarak tedavisine gerekirse tahliller yaparak karar vermek gerekir. Bu süreçte ateş kontrolü de yapılmalıdır" diye konuştu.

Yaz ishallerine karşı bol bol su için

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