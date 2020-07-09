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Yazar Ali Bozkurt’un yeni kitabı çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Eğitimci-Yazar Ali Bozkurt’un 10’uncu kitabı olan “Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna” isimli kitabı çıktı.Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna isimli kitap anlattığı konular itibarıyla her evde bulunması gereken temel eserlerden biri olarak göze çarpıyor.

Yazar Ali Bozkurt’un yeni kitabı çıktı

Eğitimci-Yazar Ali Bozkurt’un 10’uncu kitabı olan “Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna” isimli kitabı çıktı.
Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna isimli kitap anlattığı konular itibarıyla her evde bulunması gereken temel eserlerden biri olarak göze çarpıyor. Kitap, mümin olmanın ilk şartı, Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığına iman etmek olduğu için bu konuları inceleyen bir kitap olarak öne çıkıyor.
Yazar Ali Bozkurt, bu kitapta Allah’ın varlığı kevni, ilmi ve akli delillerle ispat edildikten sonra, Yüce Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkında gerekli bilgiler verilerek, onun doğru tanınmasına çalışıldığını söyledi.
Bozkurt, “Her mümin tarafından öğrenilmesi gereken en önemli bilgiler Allah’ın zatı, sıfatları ve Esma-i Hüsna’sı ile ilgili hususlardır. Bu zaviyeden bakıldığında Yüce Allah’ı doğru bir şekilde tanıtarak O’na imanımızın tafsili ve tahkiki iman derecelerine ulaşmasını hedefleyen bir kitabın önemi daha çok anlaşılacaktır.
Ana hedefi, Allah’ı doğru tanımamıza katkı sağlamak olan bu kitapta İsmi Azam gibi merak edilen konulara dair soruların cevabı da bulunmaktadır.
Kitapta Allah’ın 99 isminin sözlük ve terim anlamları verildikten sonra bu isimlerin içinde geçtikleri ayetler çerçevesinde izahları yapılarak insanların her isimden hangi dersleri çıkarıp nasıl davranmaları gerektiğine de dikkat çekilmiştir. Sade ve anlaşılır bir dille yazılan kitap, Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna konusuna ilgi duyan herkesin ve özellikle gençlerin istifade edebileceği bir eserdir” ifadelerini kullandı.

Yazar Ali Bozkurt’un yeni kitabı çıktı

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