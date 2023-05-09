Yazar Aydil Erol vefat etti

TGC'nin Facebook sayfasında Erol'un vefat haberi paylaşılarak, "Değerli meslektaşımız Aydil Erol'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet eden Aydil Erol'un ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kültür Ocağından yapılan açıklamada ise Erol'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nden alınarak Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

AYDİL EROL

Şair ve yazar Aydil Erol, 25 Mayıs 1938'de İstanbul Çengelköy'de dünyaya geldi.

Gazete yazılarının bir bölümünde Aydoğdu Ersin imzasını kullanan yazar, ilkokulu Çengelköy'de okudu.

Beyoğlu Erkek Orta Terzilik Okulunun ikinci sınıfında iken geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaklaşık bir yıl yürüyemeyen Erol, iyileştikten sonra okulu bırakıp çalışmaya başladı ve 20 yıl trikotajcılık yaptı.

İlk yazısı 1958'de Milliyet gazetesinde çıkan Erol, 1974'ten itibaren (Yeni) İstanbul gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yaptı.

Tercüman gazetesinde düzeltmenlik, Hergün gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yapan Erol'un yazı ve şiirleri Karakedi, Milli Yol, Tarla, Toprak, Ötüken, Türkiye, Devlet, Yeni İstanbul, Babıali'de Sabah, Son Havadis, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türkeli Kurultay, Ayyıldız, Dil, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı ve Türk Dili'nin de aralarında bulunduğu birçok gazete ve dergide yayımlandı.

Bazı şiirleri bestelenen Erol, adlar konusundaki çalışmalarından ötürü 2002 yılında Türk Dil Kurumunun adlar koluna üye alındı.

Erol'un "Hoyratlar" adlı şiir kitabı 1990'da okuyucuyla buluşurken, "Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız" eseri 1989'da, "Mehmet Akif" ve "Ahmet Haşim" 2002'de, Bamteli eseri ise 2005'te yayımlandı.

