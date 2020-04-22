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Yazıhan’a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Malatya’nın Yazıhan ilçesi Erecek mahallesinde 10 dekarlık alanda yerli kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.Yapılan demonstrasyon çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi ve teknik personeller katıldı.Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptıkları çalışmayla ilgili verdiği bilgide, "İlimiz Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesinde bulunan 10 dekarlık araziye Adıyaman İlinden getirilen Ahsen çeşidi Mercimek Tohumunun, teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekimi gerçekleştirildi.

Marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Malatya’nın Yazıhan ilçesi Erecek mahallesinde 10 dekarlık alanda yerli kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.
Yapılan demonstrasyon çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi ve teknik personeller katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptıkları çalışmayla ilgili verdiği bilgide, "İlimiz Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesinde bulunan 10 dekarlık araziye Adıyaman İlinden getirilen Ahsen çeşidi Mercimek Tohumunun, teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekimi gerçekleştirildi. Tohum ve Gübre bedellerinin tamamı İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup, projenin takibi kurumumuzca yapılacaktır" dedi.
Ayrıca Yazıhan İlçesinde bulunan demonstrasyon serası da kontrol edilerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi" amacıyla bölgeye uygun görülen tohum ve fide çeşitleri ile çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

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