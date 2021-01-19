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Yazıhüyük Belediyesi’nde imzalar atıldı

19.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Yazıhüyük Belediyesi’nde imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir ili Yazıhüyük Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Yazıhüyük Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle yaşanılabilir bir ücret ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirterek şu şekilde devam etti; “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin en düşük ücretleri 3 bin 600 TL oldu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir ili Yazıhüyük Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Yazıhüyük Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle yaşanılabilir bir ücret ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirterek şu şekilde devam etti; “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin en düşük ücretleri 3 bin 600 TL oldu. Ayrıca yılda 60 günlük sendikal ikramiye alındı. İmza altına alınan toplu iş sözleşmemizin üyelerimiz ve belediyemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Çavdar’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar da sözleşmenin iki taraf için hayırlı olması dileyerek işçilerine de aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte iyi günlerde harcamaları temennilerinde bulundu.

Yazıhüyük Belediyesi’nde imzalar atıldı

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