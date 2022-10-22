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YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 YDS sınav süresi!

22.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YDS ne zaman, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi YDS/2 sınav süresi ve tarihi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Bu senenin ikinci oturumu için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş ÖSYM'nin internet sitesinden sınava giriş belgelerini edindi. Peki, 2022 YDS ne zaman yapılacak? YDS 2 saat kaçta başlayacak ve bitecek?

YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 YDS sınav süresi!

YDS Sınavı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere birkaç gün önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. YDS/2 sınavı gününe az bir süre kala birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte 2022 YDS 2 tarihi ve sınav süresi...

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YDS 2 NE ZAMAN?

2022-YDS/2 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek.

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YDS SONUCU KAÇ SENE GEÇERLİ?

6 Eylül Salı günü alınmaya başlayan YDS başvuruları 15 Eylül Perşembe günü sona erdi.

YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

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YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS Sınav giriş belgesi ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası erişime açıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM 2022-YDS/2 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini duyurdu.

23 Ekim 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak il/ilçe müdürlükleri için tıklayın

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YDS yds 2022 Hakan Arslan

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