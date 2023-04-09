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YDS saat kaçta başlıyor, sınav süresi ne? YDS sınav kuralları nedir? ÖSYM YDS/1 sınav tarihi

09.04.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) saati ve süresi sınav yaklaşırken adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar sınav yerlerini, ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Peki YDS saat kaçta başlıyor, sınav süresi ne? YDS sınav kuralları nedir? İşte ÖSYM YDS/1 sınav tarihi

YDS saat kaçta başlıyor, sınav süresi ne? YDS sınav kuralları nedir? ÖSYM YDS/1 sınav tarihi

YDS yarın ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday şimdiden YDS sınav saatini araştırıyor. Merak edilen bir diğer konu da 'YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?' sorusu oldu. Adaylar bir dönemde yalnızca bir yabancı dilden sınava girebiliyor. İşte YDS sınav saati, süresi ve kuralları...

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SINAV SÜRESİ NE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YDS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü (yarın) saat 10.15'te yapılacak.

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ÖSYM’nin YDS başvuru kılavuzu bilgilerine göre YDS sınav süresi 180 dakika yani 3 saat olacak. Sınav günü (9 Nisan bugün) saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

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YDS KURALLARI NELER?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

  • Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

  • Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

  • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

  • Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

  • Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması

  • Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

  • Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

  • Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

  • Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

  • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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