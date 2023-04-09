YDS saat kaçta başlıyor, sınav süresi ne? YDS sınav kuralları nedir? ÖSYM YDS/1 sınav tarihi

YDS yarın ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday şimdiden YDS sınav saatini araştırıyor. Merak edilen bir diğer konu da 'YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?' sorusu oldu. Adaylar bir dönemde yalnızca bir yabancı dilden sınava girebiliyor. İşte YDS sınav saati, süresi ve kuralları...

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SINAV SÜRESİ NE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YDS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü (yarın) saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM’nin YDS başvuru kılavuzu bilgilerine göre YDS sınav süresi 180 dakika yani 3 saat olacak. Sınav günü (9 Nisan bugün) saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

YDS KURALLARI NELER?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;