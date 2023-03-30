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YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2023 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM açıkladı!

30.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) giriş belgesi ekranı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklama sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Sınav tarihi ise Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, 2023 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte YDS sınav giriş belgesi ekranı...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2023 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM açıkladı!

YDS/1-2023 için geri sayım devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Nisan ayı yaklaşırken YDS sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklama ve YDS/1 sınav tarihi...

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTER?

YDS/1 2023 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'DEN 'YDS' AÇIKLAMASI

YDS ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü erişime açılacak.

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