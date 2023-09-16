Yedi Numara'nın Ankara Pilici'ydi! Ayça Mutlugil son haliyle şaşırttı! Eşi de çok ünlü çıktı

TRT1'in hafızalardan silinmeyen dizileri arasında yer alan Yedi Numara'da Ankara Pilici lakaplı Ayten'i canlandıran Ayça Mutlugil, yıllar içindeki değişimiyle gündem oluyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncunun eşi de çok tanıdık bir isim çıktı.

2000-2003 yılları arasında yayınlanan Yedi Numara dizisi kadrosundaki Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Okan Selvi, Tuba Erdem, Volkan Girgin, Sedef Pehlivanoğlu, Çağlar Çorumlu, Gülden Güney, Nuray Uslu, Olgun Şimşek, Ayça Mutlugil, Ruhi Sarı, Özlem Türkad ve Taner Ertürkler gibi isimlerle büyük başarı yakalamıştı.

"ÇAPKINLIK DA BİR YERE KADAR"

Dizide Ayten'i canlandıran Ayça Mutlugil, Yedi Numara'dan sonra ekranlarda çok görünmedi.

Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaş aldığı görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden 'Çapkınlık da bir yere kadar', 'Eski Ferit Korhan', 'Ne severdim seni', 'Hala çok güzelsin Aytencim' gibi yorumlar geliyor.

EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Ayça Mutlugil'in eşi de çok tanıdık bir isim çıktı. Mutlugil'in en son Kanal D'de yayınlanan İsimsizler adlı dizide komiser Ahmet'i canlandıran Taner Ertürkler ile evli olduğu ortaya çıktı.

Yedi Numara'da da beraber rol alan ünlü çiftin evliliğinin de bir set aşkı olduğu öğrenildi.

11 Şubat 1974 İstanbul doğumlu olan Ayça Mutlugil, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Oyunculuk dışında senaryo yazarlığı da yapan Ayça Mutlugil birçok ünlü yapımın senaryosunu yazmış ya da katkıda bulunmuştur.

7 Numara dizisinde birlikte rol aldığı Tan Ertürkler ile evlenen Ayça Mutlugil, 1 çocuk annesidir.





