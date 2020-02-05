YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yemek borusu olmayan bebeğe özel cerrahi ile ikinci yaşam

Yemek borusu olmayan bebeğe özel cerrahi ile ikinci yaşam

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta, yemek borusunun büyük bir kısmı gelişmemiş olarak dünyaya gelen Mehmet Bebek, Memorial Kayseri Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla hayata tutundu.

Yemek borusu olmayan bebeğe özel cerrahi ile ikinci yaşam

Kahramanmaraş’ta, yemek borusunun büyük bir kısmı gelişmemiş olarak dünyaya gelen Mehmet Bebek, Memorial Kayseri Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla hayata tutundu. Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın tarafından özel bir teknikle gerçekleştirilen ameliyatta, yemek borusunun iki ucu birleştirilen 8 aylık Mehmet Yardımcı sağlığına kavuştu.
Halime ve Halil İbrahim Yardımcı çifti, geçen yıl ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşadı. Ancak düşük doğum ağrılığıyla dünyaya gelen bebeklerinde bazı sağlık problemleri vardı. Bebeğin yutma sorunu olduğunun gözlemlenmesi sonucu yapılan tetkiklerde doğuştan yemek borusunun büyük bir bölümünün olmadığı anlaşıldı. Bebeğin midesine dışardan tüple beslenmesi için gastrostomi işlemi yapıldı ve küçük Mehmet’in gelişimine bağlı olarak 6 ay sonra ameliyat olabileceği söylendi.
Özel bir firmada işçi olarak çalışan 29 yaşındaki baba Halil İbrahim Yardımcı, aldığı şok edici haberin ardında çare aramaya başladı. Halil İbrahim Yardımcı, 6 ay boyunca yaptığı araştırmada Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılabilen bir cerrahiyle bebeklerin yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebildiklerini öğrendi. Daha sonra Halil İbrahim ve Halime Yardımcı çifti, Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın’ın ismine ulaştı.
Doğuştan yemek borusunun yokluğu anlamına gelen ‘Pür Özofagus Atrezisi’ sorunuyla dünyaya gelen bebek, doğumdan 7 ay sonra Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Kapalı ameliyat yöntemiyle (Minimal İnvaziv Cerrahi) yemek borusunun kapalı olan iki ucu birleştirildi.
Doğuştan yemek borusu olmayan bebeklerin yaşama oranının uygun cerrahiyle yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, “Bu tür anomalilerin düzeltilmesinde, açık ameliyat yöntemi yerine, ‘Minimal İnvaziv Cerrahi’ ile düzeltilme yapılması çok avantajlıdır” dedi. Göğüste 3 adet 3 milimetrelik delik açarak, yemek borusunun iki ucu arasındaki yaklaşık 8 santimetrelik mesafeyi birleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Küçükaydın, “Mehmet’in ameliyatından sonra 32 gün süren yoğun bakım sürecinde Uz. Dr. Mustafa Armut ve yoğun bakım ünitesi çalışanlarının büyük başarısı ile bebeğimiz sağlığına kavuştu’’ şeklinde konuştu.
Baba Halil İbrahim Yardımcı, “Bu tür ameliyatların yapılabildiğini öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Oğlumuzun sağlığına kavuşmasında, Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın hocamız ve ekibinin yanı sıra yoğun bakım sürecinde oğlumuzla yakından ilgilenen tüm hastane personeline de teşekkür ederiz. Yaptıkları özverili çalışmaları görmek, unutamayacağımız anılar arasına girdi” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Malatya’da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Malatya’da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.