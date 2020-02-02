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Yemin ederek asaleten memur oldular

YALOVA HABERLERİ  | 02.02.2020 18:09 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi’ne bağlı birimlerde çalışan 4 aday memur yemin ederek asaleten göreve başladı.Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayıp asaleten devlet memurluğuna atanmaları dolayısıyla Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yemin ederek asaleten memur oldular

Yalova Altınova Belediyesi’ne bağlı birimlerde çalışan 4 aday memur yemin ederek asaleten göreve başladı.
Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayıp asaleten devlet memurluğuna atanmaları dolayısıyla Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın makam odasında yemin töreni düzenlendi. Altınova Belediyesi’ne bağlı birimlerde çalışan 4 aday memur, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, asil devlet memurluğu görevine başladı.
Yemin töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ulvi bir göreve asaleten başlamış olan sizler için, adaylık sürecinde göstermiş olduğunuz gayretli çalışmalarınızın devamını ve bundan sonraki görevinizin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yemin ederek asaleten memur oldular

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