Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere ve Muratlar grup mahalle yollarında 8 kilometrelik 2. Kat sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili olarak Muratlar Mahallesi Muhtarı Özcan Duran ve Yemişendere Mahallesi Muhtarı Mehmet Günay açıklamalarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetlerle yüzlerinin güldüğünü ifade eden Muratlar Mahallesi Muhtarı Özcan Duran, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Pandemi sürecinde çalışmanın kolay olmadığını ifade eden Yemişendere Mahallesi Muhtarı Mehmet Günay ise Büyükşehir Belediyesi personelinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini, yol çalışmalarının tamamlanmasından itibaren mahalle sakinlerinin güvenle seyahat edebileceklerini ifade etti.



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