Yenge katili 1 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Ocak 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesinde yaşandı. Kocası daha önce vefat ettiği için 5 çocuğuyla birlikte evde tek başına yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas’ın evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları durumu polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 6 yıl önce kocası da öldürülen kadının ceseti, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"POLİS SİVİL KIYAFET GİYİP KATİLİ BEKLEDİ"

Polis ekipleri yaptıkları uzun süreli çalışmanın ardından katil zanlısının kadının kayını Sinan A., olduğunu belirledi. Kaçan zanlıyı yakalamak için uzun süre evinin etrafında bekleyen polis ekipleri, 1 yıl sonra emeklerinin karşılığını aldı. Katilin babasının evine geleceği ihbarını alan ekipler, sivil kıyafetler giyerek evin etrafında nöbet tutmaya başladı. Zanlısının eve girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler, yenge katilini kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



