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Yeni atölye binasının inşaatı tamamlandı

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi atölye binasının bulunduğu mevcut alanda yapılan yeni atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı.Eski atölye binasının yetersiz gelmesiyle birlikte yeni bina için çalışmalara başlayan Beypazarı Belediyesi, 2 bin 100 metrekare alanda, içerisinde kaporta, kaynak, boyahane, ambar, yıkama-yağlama ve hizmet ofisi bölümlerinin bulunduğu atölye binasını kısa zaman içerisinde hizmete açmayı planlıyor.İnşaatı tamamlanan atölye binasında incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Günümüz teknolojik alt yapısına sahip, modern, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak, uzun yıllar ilçemize hizmet edecek bir atölyeyi ilçemize kazandırdık.

Beypazarı Belediyesi atölye binasının bulunduğu mevcut alanda yapılan yeni atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı.
Eski atölye binasının yetersiz gelmesiyle birlikte yeni bina için çalışmalara başlayan Beypazarı Belediyesi, 2 bin 100 metrekare alanda, içerisinde kaporta, kaynak, boyahane, ambar, yıkama-yağlama ve hizmet ofisi bölümlerinin bulunduğu atölye binasını kısa zaman içerisinde hizmete açmayı planlıyor.
İnşaatı tamamlanan atölye binasında incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Günümüz teknolojik alt yapısına sahip, modern, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak, uzun yıllar ilçemize hizmet edecek bir atölyeyi ilçemize kazandırdık. Yeni binamızın eksiklerini tamamlayarak en kısa zamanda hizmete açacağız" dedi.

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