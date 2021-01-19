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Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı

19.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük’te sağlık ve spor alanında inşaat çalışmaları devam eden devlet yatırımlarını inceledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük’te sağlık ve spor alanında inşaat çalışmaları devam eden devlet yatırımlarını inceledi. Vali Şentürk, Bozüyük ziyaretinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 tamamlanan 200+50 yatak kapasiteli yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bunarak, İl Sağlık Müdürü Vekili Ferhat Damkacı ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında ilgili bilgi aldı. Yine inşaat çalışmalarının fiziki olarak yüzde 90 tamamlandığı spor salonu ve Bozüyük İlçe Stadında incelemelerde bulunan Vali Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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