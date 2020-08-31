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Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 31.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılış programı Karabük’te Yenişehir Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirildi.Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim modeliyle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Yenişehir Atatürk Ortaokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu ve sembolik olarak ilk ders zilini çaldı.Okulda görevli öğretmenlerle maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak bir süre sohbet eden Vali Gürel, “İl Genelindeki tüm okullarımız baştan sona dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılış programı Karabük’te Yenişehir Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim modeliyle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Yenişehir Atatürk Ortaokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu ve sembolik olarak ilk ders zilini çaldı.
Okulda görevli öğretmenlerle maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak bir süre sohbet eden Vali Gürel, “İl Genelindeki tüm okullarımız baştan sona dezenfekte edildi. Sınıflarımızda da dezenfektan maddeleri var, lavabolarımız temiz, sıvı sabunumuz, havlu kâğıtlarımız var. Okullarımızın girişinde maske ve ateş ölçüm cihazlarımız mevcut, Karabük olarak yüz yüze eğitime hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılının okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve şuan her ne kadar uzaktan eğitim görseler de öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede okullarımız eski cıvıl cıvıl, hareketli günlerine kavuşmuş olur." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan program dâhilinde 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan uzaktan eğitim modelinde, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren "aşamalı ve seyreltilmiş" yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

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