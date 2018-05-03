SPOR

Yeni işiyle övgü dolu yorumlar aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Perez, İlk ring maçının gelirini kanserli çocukların tedavilerinde kullanılması için bağışladı.

Aynı zamanda Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Perez, yeni işiyle ilgili övgü dolu yorumlar aldı.

Ringlerin yeni güzeli: Solci Perez

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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
Ülkesinde herkes tarafından tanınan güzel sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmadı.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
7 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
8 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
9 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
10 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
11 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
12 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
13 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
14 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
15 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
16 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
17 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
18 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
19 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
20 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
21 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
22 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
23 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
24 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
25 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
26 / 26

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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instagram Solci Perez Boks

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