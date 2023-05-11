Yeni kanser ilaçları için kurulan Kanser Araştırma Merkezi açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yurt dışından Türkiye’ye yüksek fiyatlarla getirilen kanser ilaçlarının yerine yeni kanser ilaçları kazandırmak için başlatılan çalışmalar sonucu kurulan Kanser Araştırma Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Astopal, açılan Kanser Araştırma Merkezi sayesinde Türkiye’ye yeni kanser ilaçlarını kazandıracağını belirterek, “Yaklaşık 12 yıldır anti kanser ilaçlar üzerine çalışmalar yürütüyorum. Aktif projeler devam ettiriyorum. Bütün proje ve iş birlikleriyle beraber Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde kanser araştırma laboratuvarında ülkemize yeni kanser ilacı kazandırmak için yola çıktık. İlk aşamada klinik denemelere gitmeden önce yeni sentez ajanların etkilerinin denenmesi ve potansiyel ilaç adaylarının denenmesi, bunların patentlenmesi ve ülkemize ulusal ve uluslararası arenada patentler kazandırılması. Öncelikli ilk adımlarımız bunun üzerinde. İleri vadede ise hastalara yeni tedavi modellerini sağlanması, onkoloji hizmetlerinin verilmesi, doğru tedaviye ulaşmalarını ve almalarını sağlamak ve bunu ucuz yoldan kolay yoldan sağlamak ilk hedeflerimizin başında. Farklı alanlardan hocalarımızla çalışmaları yürüteceğiz. Bu laboratuvarın sorumlusu benim. Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle beraber ilerleyen uzun vadede daha geniş bir araştırma ekibi kuracağız. Bu bölümler arasında özellikle kimya bölümü, eczacılık fakültesi, biyo mühendislik, tıp fakültesi ve oradaki hocalarla beraber bulduğumuz sonuçları klinik 1 yansıması olması için sadece akademik açıdan kalmaması için hep birlikte çalışacağımız entegre bir ortam olacak. Bir ilacın ülkeye getirilmesi milyon dolarlar. Bu nedenle Türkiye’de kurulmuş kanser araştırma merkezi var. Bizde Karadeniz Bölgesi’ne böyle bir hizmet vererek süreci hızlandırmak istedik. İlaç yapmak uzun yıllar sürüyor. O noktada bunu hızlandırmak burada sentezlemek. Burada bitki floryası çok geniş, doğal bitkiler hakkında çalışarak sahaya veri sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

