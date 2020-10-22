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Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında döşenen bordür taşlarına zarar verildi.Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Kanal Boyu Caddesi üzerine döşenen bordür taşları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında döşenen bordür taşlarına zarar verildi.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Kanal Boyu Caddesi üzerine döşenen bordür taşları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Bordür taşlarını kıran şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar başladı.
Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bin bir zorluklarla Gölbaşı’mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne daha modern yaşanabilir Gölbaşı için ekiplerimiz ile canla başla çalışıyoruz. Bazı kendini bilmezler çalışmalarımızı sindiremeyip, Yeni Mahallede yapmaya başladığımız kaldırım çalışmaları kapsamında yola döşenen bordür taşları kırmak suretiyle zarar vermişlerdir" diye konuştu.

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